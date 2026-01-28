3月のWBC開幕まであと1か月少し。2026年1月28日放送のバラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）は、元プロ野球選手2人によるWBC予想を取り上げたが、話題は選手のポジションによる裏話だった。「芸人さんでもそういう人いませんか」出演したのは阪神タイガースなどでプレーした鳥谷敬さんと大リーグ経験もある五十嵐亮太さん。話題は「投手と野手は一緒にご飯に行くか行かないか」。五十嵐さんは、「勝敗がかかっているのは大