艶やかな「黒」で統一された150台限定モデルステランティスジャパンは2026年1月16日、プジョーのCセグメントSUV「3008」に、特別仕様車「3008 GT Hybrid Black Edition（3008 GTハイブリッド ブラックエディション）」を設定し、150台限定で発売しました。 ベースとなる現行型3008は、2025年7月に登場したばかりの新しいモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが全長4.5m級の「“新”流麗SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）