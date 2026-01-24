世界最大級のコミュニティSNSであるRedditは2005年に始まり、2024年12月時点で23.8億件もの膨大な投稿が蓄積されています。これらの過去の全ての投稿をローカルに保存してオフラインで閲覧・全文検索可能にするツール「Redd-Archiver」が公開されています。19-84/redd-archiver: A PostgreSQL-backed archive generator that creates browsable HTML archives from link aggregator platforms including Reddit, Voat, and Ruqqus.