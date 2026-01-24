Image: akebims この記事は2025年12月1日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。今回ご紹介する「SYANTO Ring V3」は、スマホを握ることで起きる指や首肩への負担を軽減する、特許を取得した底面装着型のスマホリング。小指に引っ掛けるようにして吊るして持つこの新発想のスマホリングは、快適なホールド感と安心感を提供し