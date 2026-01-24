米津玄師さんが乗るより前に、ハンドメイドでサメの乗り物を制作していた家族がSNS上で話題になっている。【写真】紅白バージョンのサメも完成！2025年末のNHK紅白歌合戦で話題になった、米津さんが乗っていた大きなサメの乗り物。米津さんがテーマソングを担当した大ヒットアニメ映画『チェンソーマン レゼ篇』に登場するサメのキャラクター「ビーム」をデフォルメしたものだ。ビームを原作に忠実に再現し乗り物に仕上げた制作動