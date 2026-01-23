金・銀に続き、銅の価格も史上最高値を記録する中、中国最大規模の宝飾品市場に「銅バー（銅の延べ棒）」が登場した。22日、中国の紅星新聞や香港の星島日報など現地メディアによると、中国南部・深圳市にある水貝宝飾商店街には、最近の銅価格の急騰に伴う需要を受け、純度999．9の銅バーを販売する商人が現れた。ゴールドバーと同じ形で作られた1キロの「投資用銅バー」の価格は、180元（約4087円）から280元の間に設定さ