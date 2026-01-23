いまや日本人の国民食ともいえるラーメン。ランチに、お酒を飲んだ後に、ついつい食べたくなるものだが、糖質の麺と、脂と塩分たっぷりのスープに「肥満」の二文字が脳裏をよぎる人も多いだろう。しかし、そんなラーメンをより健康的に食べる方法があるという。【画像】老けないラーメンの食べ方を解説八木雅之氏の書籍『老けない食べ方の新常識』（三笠書房）より一部を抜粋・再構成し、ラーメンの