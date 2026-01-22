【チューリヒ＝池田慶太】米国のトランプ大統領は、２１日にスイスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で行った演説で、領有を主張するデンマーク自治領グリーンランドを「アイスランド」と少なくとも４回言い間違えた。グリーンランドと海を隔てて約３００キロ・メートル離れた島国を混同した模様だ。トランプ氏は、欧州諸国と北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）について言及した際、「私が数日前に『アイスランド