お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが、２１日に更新されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に出演。ダイレクトメッセージ（ＤＭ）ナンパの手法を明かした。しんいちは、元ＡＫＢ４８・福留光帆のイジりに、ツッコみ返すタイムアタックに挑戦。福留から「ＤＭで（ナンパに）成功したことがあるの？」と聞かれると、「あるから言ってんねん」と豪語。具体