遊覧ヘリコプターが行方不明になり、阿蘇中岳の火口内で機体が見つかった事故で、国の運輸安全委員会は、航空事故に該当するとして、調査官の派遣を決めました。 【写真を見る】【遊覧ヘリ大破】「何が起こったのか知りたい」運航会社が会見運輸安全委は「航空事故」と認定し調査官が熊本入り この事故は1月20日午前11時ごろ、遊覧ヘリが行方不明になり、阿蘇中岳の火口内で機体が見つかったものです。 事故を受けて、