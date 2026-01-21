大相撲の横綱大の里（二所ノ関、25）にインターネット上でファンから悲痛な声が上がっている。大相撲初場所10日目が、2026年1月20日に東京・両国国技館で行われ、横綱大の里が平幕・熱海富士（伊勢ヶ濱、23）に取り直しの末に敗れ、3連敗を喫した。「師匠が休ませなさい」最初の相撲は、同体となり取り直しとなった。2連敗中の大の里は、立ち合いから前に出て攻め込むも、土俵際であっさりかわされた。10日目を終えて6勝4敗。優勝