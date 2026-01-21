大相撲の横綱大の里（二所ノ関、25）にインターネット上でファンから悲痛な声が上がっている。

大相撲初場所10日目が、2026年1月20日に東京・両国国技館で行われ、横綱大の里が平幕・熱海富士（伊勢ヶ濱、23）に取り直しの末に敗れ、3連敗を喫した。

「師匠が休ませなさい」

最初の相撲は、同体となり取り直しとなった。2連敗中の大の里は、立ち合いから前に出て攻め込むも、土俵際であっさりかわされた。

10日目を終えて6勝4敗。優勝は絶望的となった。25年11月場所（九州場所）で痛めた左肩に不安を抱えながら、土俵に立ち続けている。

スポーツ紙によると、大の里は取組後、11日目も出場する意思を見せたという。

苦境に立たされる大の里に対して、SNSでは次のような声が上がっている。

「引き揚げる大の里、気力が抜け切った顔をしている...」「よく観察すると目力が失せている」「大の里、まーじで調子悪そうだし休んで欲しいんだが」「大相撲大の里どーなってんの？」「無理はいかん！」「どこか悪いなら休んだ方が良い」「大の里、覇気のない顔してますね」「無理したら短命な横綱に」「今はゆっくり休んでください」「師匠が休ませなさい」「休ませてあけて欲しいと思うのはダメなのかな」

初場所は、大の里をはじめとする上位陣が不調で、元横綱、元朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏（45）がSNSで苦言を呈した。

ダグワドルジ氏は19日、自身のXを更新し「弱ええー大相撲」「久々見たら、横綱大関さんたちひどい アマチュア相撲みたいやり方ひどい」とバッサリ。

優勝が絶望的な状況で、残り5日間、横綱としての意地を見せることができるのか。注目が集まる。