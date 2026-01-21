おろしたての生姜の香りって、いいですよね。チューブの生姜を使った方が便利ですが、寒さが厳しいこの時期、やっぱりおろしたての生姜で体の中からあったまりたい! そこで今回は、生姜をおろす際に役立つちょっと便利なライフハックを紹介します。青果一筋32年青果バイヤーです。 しょうがやにんにくをおろすと刃につまって洗うのが大変…。 そんなときはおろし金にクッキングシートを重ねておろすと、後片づけがぐっとラクになり