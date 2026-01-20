Ｇ１を５勝したダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が２０日に繋養（けいよう）先の社台スタリオンステーションで死んだことがわかった。２５歳だった。０３年に美浦・上原博之厩舎からデビュー。キャリア５戦目となる０４年の皐月賞では、１０番人気の低評価を覆してコスモバルクの追撃を振り切って重賞初制覇をＧＩで飾った。続く日本ダービーは６着と敗れたが、１着はキングカメハメハ、２着ハーツクライと強豪がひ