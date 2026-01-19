人気ホラーゲームを映画化した大ヒット作続編、ブラムハウス・プロダクションズ製作の『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』が１月23日(金)より公開。キャストのインタビューが盛り込まれたメイキング映像が解禁された。不気味でキュートな殺人マスコットたちの姿や、巨大な店内セットの様子も見ることができる。原作ゲームの生みの親であるスコット・カーソンが脚本を手掛ける本作。前作で登場した“フレディ・ファズベア