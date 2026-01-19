はま寿司は1月20日から、全国659店舗で期間限定フェア『はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り』を開催する。【この記事の写真すべてを見る】鴨つくね軍艦、北海道産さんま、鴨そば つくね入りなど画像13点はこちら今回のフェアでは、税込110円で楽しめる「みなみまぐろ大とろ(1貫)」をはじめ、「鴨つくね軍艦(2貫)」など、お得感の高い特選ネタが多数登場。いずれも数量限定で、商品はなくなり次第終了となる。なお、一部商品は