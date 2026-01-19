【はま寿司】みなみまぐろ大とろが110円、特選ねたがそろう期間限定フェア

はま寿司は1月20日から、全国659店舗で期間限定フェア『はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り』を開催する。

【この記事の写真すべてを見る】鴨つくね軍艦、北海道産さんま、鴨そば つくね入り など画像13点はこちら

今回のフェアでは、税込110円で楽しめる「みなみまぐろ大とろ(1貫)」をはじめ、「鴨つくね軍艦(2貫)」など、お得感の高い特選ネタが多数登場。いずれも数量限定で、商品はなくなり次第終了となる。なお、一部商品は販売期間が異なる。

『はま寿司の大とろ100円と特選ねた祭り』フェア商品一覧

※価格はすべて税込／一部店舗では価格が異なる場合あり

◆みなみまぐろ大とろ(1貫 110円)

脂がのった、とろけるような口当たりが楽しめる大とろ。店内飲食限定で、1月27日までの販売予定。数量限定のため、なくなり次第終了となる。

◆鴨つくね軍艦(2貫 110円)

炭火で香ばしく焼き上げた鴨肉のつくねを、特製の甘辛ダレで仕上げた一品。

◆北海道産 さんま(1貫 176円)

脂のりがよく、旨みの強い北海道産さんまを使用。

◆天然えび食べ比べ 赤えび・車えび(2貫 319円)

ぷりっとした食感の赤えびと、濃厚な甘みが特長の車えびを一皿で楽しめる。

◆九州産 とらふぐ(1貫 319円)

ほどよい弾力と上品な旨みを持つ“フグの王様”とらふぐを2枚のせした。

◆赤貝ひも軍艦(2貫 176円)

噛むほどに赤貝ならではの旨みが広がる。

◆とらふぐ皮のあんきも和え軍艦(2貫 176円)

九州産とらふぐの皮を、濃厚なあんきもと合わせた酒肴感覚の一品。

◆あんこうの天ぷら握り(2貫 231円)

サクサクの衣と、ふんわりとしたあんこうの身の食感が楽しめる。

◆鴨そば つくね入り(473円)

人気の鴨そばに、鴨つくねをトッピングした食べ応えのある一杯。

◆広島県産 牡蠣のクリームコロッケ(3個 297円)

牡蠣の旨みを閉じ込めた、サイドメニューとしても人気の一品。

◆あさりとエリンギのきのこクリーム茶碗蒸し(319円)

ポルチーニが香るクリームソースと茶碗蒸しの組み合わせが楽しめる。

◆3層クリームのふんわりチョコレートケーキ(297円)

ココアスポンジとチョコクリームを3層重ね、仕上げにココアパウダーを振りかけたデザート。