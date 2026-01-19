白いちご「淡雪」と真っ赤な「あまおう」が主役のストロベリーアフタヌーンティーStrawberry Afternoon Teaイメージ毎年イチゴがいちばんおいしくなる季節にあわせて提供される「ザ・プリンス パークタワー東京」の「Strawberry Afternoon Tea」。今年は花々とイチゴ畑を思わせる華やかな世界観で、寒いこの時期にやわらかな春の気配を感じられる、フォトジェニックなスイーツとセイボリーが用意されています。国産白いちご“淡