【ザ・プリンス パークタワー東京】国産白いちご「淡雪」と、真っ赤な「あまおう」を贅沢に楽しむ「Strawberry Afternoon Tea」好評開催中！
白いちご「淡雪」と真っ赤な「あまおう」が主役のストロベリーアフタヌーンティー
毎年イチゴがいちばんおいしくなる季節にあわせて提供される「ザ・プリンス パークタワー東京」の「Strawberry Afternoon Tea」。今年は花々とイチゴ畑を思わせる華やかな世界観で、寒いこの時期にやわらかな春の気配を感じられる、フォトジェニックなスイーツとセイボリーが用意されています。
上品でまろやかな甘みが特徴の希少品種である国産白イチゴ「淡雪（あわゆき）」を使用した「淡雪マカロン」や、イチゴのテリーヌとコンフィチュールでイチゴの濃厚な味わいを感じられる「ハートベリーのテリーヌ」のほか、艶めく真っ赤なあまおうが主役の「あまおうタルト」は、二度焼きしたサクサク食感の生地が魅力です。
セイボリーには、野に咲くいちごをイメージした「いちご畑コーン」や、香ばしく焼き上げたクルミパンにローストビーフを重ね、レッドオニオンのピクルスをアクセントに添えた「ローストビーフオープンサンド」をラインナップ。
一品一品に趣向を凝らし、ひと口ごとに異なる味わいと食感を楽しめるよう丁寧に仕上げた「Strawberry Afternoon Tea」。「淡雪」と「あまおう」の魅力を余すことなく堪能できる、華やかなアフタヌーンティーを堪能しましょう！
AFTERNOON TEA MENU
＜ウェルカムドリンク＞
・ハニーシトロンティーソーダ
はちみつティーシロップのまろやかな甘さにレモンとイチゴのさわやかさを重ねた、軽やかなティーソーダ。やさしい花の香りも楽しめます。
＜スイーツ＞
・淡雪マカロン
・ハートベリーのテリーヌ
・あまおうとお花のクラフティ
・あまおうタルト
・あまおうヴェリーヌ
・スコーン（いちご・プレーン）
＜セイボリー＞
・いちご畑コーン
・じゃがいものポタージュ
・ローストビーフオープンサンド
・あまおうと生ハムのサラダ
＜ドリンク＞
ホテルオリジナルブレンドティー「パークタワーブレンド」をはじめ、各種ティー、ノンカフェインティー、コーヒーなどをフリーフローで楽しめます。
■ザ・プリンス パークタワー東京「Strawberry Afternoon Tea」
所在地：東京都港区芝公園4-8-1
場所：ロビーラウンジ（ザ・プリンス パークタワー東京1F）
TEL：03-5400-1170（レストラン予約係10〜18時）
期間：開催中〜2026年2月15日（日） ※前日までの予約制
時間：12〜20時（18時最終入店）
料金：8000円（3時間制）。
17時〜／18時〜は7500円（東京タワービューの席確約、2時間制）。
※いずれも税込・サービス料別途
※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。
※写真はイメージです。
Text：森本有紀
