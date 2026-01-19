三菱商事は１６日、米国でシェールガスなどの開発を手がけるエネルギー会社「エーソン」を買収すると発表した。負債の引き受けなどを含めた買収総額は約７５億ドル（約１・２兆円）に上り、同社では過去最大規模のＭ＆Ａ（企業の合併・買収）となる。温室効果ガスの排出が少ない天然ガスは世界的に需要が増えており、事業拡大を図る。（橋爪新拓）ＬＮＧ換算年１８００万トン生産エーソンの親会社から株式を取得して完全子会