サッポロビールは「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン」を、3月3日（火）に全国で数量限定発売する。＞＞＞矢沢あいデザイン缶をチェック！（写真6点）矢沢あいは、兵庫県出身。1985 年のデビュー以来、『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『Paradise Kiss』『NANA』などの人気作品を多数発表。特に『NANA』は社会現象にもなり、2002年には小学館漫画