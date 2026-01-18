【ヱビスビール】漫画家・矢沢あいがエビスの美人画を現代的にアップデート！
サッポロビールは「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶」「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶350 12缶美麗カートン」を、3月3日（火）に全国で数量限定発売する。
＞＞＞矢沢あいデザイン缶をチェック！（写真6点）
矢沢あいは、兵庫県出身。1985 年のデビュー以来、『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『Paradise Kiss』『NANA』などの人気作品を多数発表。特に『NANA』は社会現象にもなり、2002年には小学館漫画賞を受賞した。
ヱビスビールでは、明治時代より展開されていたヱビスビールの美人画を現代的にアップデートしたデザイン缶を昨年2度発売し、好評を得ている。今年も美人画を現代版にアップデートしたデザイン缶が発売される。
今回は日本を代表する漫画家の一人で、時代の空気を映す文化的存在として読者を魅了し続けている矢沢あいとコラボレーション。「新しい人生の出発」や「新しい自分」をデザインテーマとし、美人画の背景に桜の花びらを添え、新しい一歩を踏み出す門出の瞬間を繊細なタッチで描き下ろしたデザインとなっている。
また商品の発売にあわせて「ヱビスビール 矢沢あい描き下ろしデザイングッズが当たるキャンペーン」と「ヱビスビール矢沢あい描き下ろしデザイン缶が当たるXのフォロー＆リポストキャンペーン」が実施される。
そして、3月に矢沢あい氏コラボレーションイベントを「YEBISU BREWERY TOKYO」と福岡で開催する。詳細は2月頃に発表を予定しているのでお見逃しなく。
今もなお進化し続けるブランドの世界観を表現したヱビスビールと矢沢あいのコラボレーションをお楽しみを。
（C）矢沢漫画制作所／集英社
