阪神・大竹耕太郎投手が１８日、長崎市の長崎県営球場で自主トレを公開した。「色々段取りをしたり、トレーニングのメニューを構成したり、大変なことはありますけど、次はそうやって管理したり運営していくっていう立場。すごくいい経験になる」２４年にソフトバンクで現役を引退した和田が主宰してきた自主トレを小島とともに今年から引き継いだ。６日からハードなメニューをこなし、自身の手応えも十分。「今年（プロ）９