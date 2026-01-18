年収800万円、部長職、妻と大学生の娘――順風満帆だった56歳の人生が、わずか1年で崩壊したきっかけは「介護」だった。妻と娘は家を出て離婚寸前、職場復帰の目処は立たず、退職が現実味を帯びてくる……認知症の父を支えるために「よかれ」と信じた選択は、何が間違っていたのだろうか？（NPO法人二十四の瞳、社会福祉士山崎 宏）ちょっとしたきっかけで人生が激変する恐ろしさ高齢化が進む日本で、今後ますます深刻化しそう