ポップな見た目に反して激苦 飲んだことないペットボトル飲料を誤飲Walkerplus

ポップな見た目に反して激苦 飲んだことないペットボトル飲料を誤飲

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 漫画家・みこまる氏が、ペットボトル飲料を誤飲した際のエピソードを紹介
  • ポップなパッケージとは裏腹に強烈に苦いコーヒーを飲み、兄に感想を伝えた
  • 中身はタバコの吸い殻が溶け出した液体で、兄は苦さの原因を理解したという
