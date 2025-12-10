【結末にゾク…】兄の車にあった飲みかけのジュース、ひと口飲んだら…中身はまさかの「猛毒」だった？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
『お宅の夫をもらえませんか？』や『田端、明日は売るつもり』などを手掛ける漫画家・みこまるさん(@micomalu)のエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』が、身近に潜む恐怖を描いていると話題だ。今回は、ドリンクホルダーに置かれたペットボトルを誤飲した際のエピソードを紹介する。
■ポップな見た目に反して激苦
みこまるさんが10代のころ、兄の運転する車で塾へ向かっていたときの話だ。ふとドリンクホルダーを見ると、飲んだことのないペットボトル飲料が置いてあった。「どんな味なんだろう」と好奇心でひと口飲んでみたが、ポップなパッケージとは裏腹に強烈に苦い。コーヒーすら飲んだことがなかったみこまるさんは、「大人はこんな苦いものを飲むのか。信じられん…」と、兄の味覚を疑ったという。
■中身はまさかの「灰皿」
車に戻ってきた兄に「初めて飲んだけど、これけっこう苦いんだね」と感想を伝えると、兄は驚愕(きょうがく)する。「お前、まさか飲んだの？それ灰皿だよ？」。そう、中身はタバコの吸い殻が溶け出した液体だったのだ。言われてようやく苦さの原因を理解したという。
漫画を読んだ読者からは、「よく死ななかったですね」「ニコチンは水分に溶けやすいので危なかった」といったコメントが寄せられ、みこまるさんも自身の体調を気遣う声に感謝したそうだ。タバコの葉に含まれるニコチンは液体に浸すと溶け出し、誤飲すれば重篤な中毒症状を引き起こす危険性がある。「ペットボトルは安易に手を出しやすいので、くれぐれも気をつけてほしい」と、みこまるさんは注意を呼びかけている。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。