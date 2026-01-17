近年、バッグにキーホルダーやチャームをジャラッと付けて、可愛く盛るのがトレンド。【3COINS（スリーコインズ）】からは、集めたくなりそうな「激かわキーホルダー」が続々発売されています。高級感のあるレザー調素材で大人も取り入れやすいキーホルダーや、うさぎのマスコットに胸がときめくキーホルダーなど、注目のアイテムをご紹介。どれもハート