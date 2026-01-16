横浜市長が職員らにひぼう中傷を繰り返しているとして現役幹部が告発した問題で、市長本人が「認識、承知していない発言がある」などと反論しました。この問題は、横浜市の山中竹春市長が市の職員らに暴言やひぼう中傷を繰り返しているとして、市の現役幹部が実名で告発したもので、山中市長は16日午後、「容姿や外見に関するひぼう中傷は行っていない」などと反論しました。横浜市・山中竹春市長「私が承知してない、または認識し