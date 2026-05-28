（資料写真）２８日午後１時３０分ごろ、横浜市港北区菊名５丁目の首都高速横浜北線上り線の横浜北トンネル内で「トラックが燃えている」と１１９番通報があった。トラック１台が燃えたが、けが人はなかった。県警高速隊によると、走行中に男性運転手が煙に気付いて路肩に停車した。付近を走行中の車に乗っていた計７５人が降車し、非常経路を使って一時避難した。影響で、上り線は新横浜インターチェンジ（ＩＣ）─岸谷生麦