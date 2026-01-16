東京都杉並区で部屋の強制執行に訪れた２人が住人に刺されて死傷した事件で、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された職業不詳の男（４０）が家賃約６０万円を滞納していたことがわかった。調べに「コロナ禍以降、仕事に就いていなかった」と話しているといい、警視庁は生活苦で自暴自棄になったとみている。同庁は１６日、死亡したのは神奈川県海老名市東柏ヶ谷、家賃保証会社社員の小栗寿晃（としあき）さん（６１）と明らかにした。