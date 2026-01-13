おやつカンパニーは、ご当地ラーメン「喜多方ラーメン」をつまみやすく食べやすい幅広麺で表現した「ベビースタードデカイラーメン（喜多方ラーメン味）」を、1月12日から期間限定で発売した。ラーメンスナック菓子を作り続けて65年以上。様々なラーメンをスナック菓子で表現してきたおやつカンパニーが、福島県喜多方市発祥のご当地ラーメン「喜多方ラーメン」を、カリッとクリスピーな食感が楽しい幅広麺のベビースタードデカイ