春からの服「なに着る？」本格的な春の訪れとともに、見直しておきたいワードローブ。今季ならではの新しいアイテム選びや、装いの完成度を引き上げる簡単なテクニックなど、これからの服探しに直結するアイディアを網羅。「トレンチじゃない」ゆるめでベージュの春コートベージュロングコート（インターナショナルサイズ）／グラフペーパー（グラフペーパー 東京）中に着た白プリントロングＴシャツ／BLUESCENTRIC（メイデン・