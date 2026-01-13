本日1月13日（火）の『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』との合体2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回は、神奈川県との県境に位置する“出っ張った街”東京・町田がテーマ。知られざる町田の歴史や魅力を探るべく、石原良純と小泉孝太郎が現地で徹底調査に乗り出す。この放送のあとにスタートする新ドラマ『再会〜Sile