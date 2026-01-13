齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる番組『キョコロヒー』。1月12日（月）の放送回では、ゲスト出演したトム・ブラウンのみちおが“キャラと違う行動をしてしまった”意外なエピソードを語った。【映像】M-1ファイナリストが賞レース敗退直後に取材拒否「不服を通り越してムカついてきちゃって」この日はトム・ブラウンと峯岸みなみをゲストに迎え、芸能界で経験したピンチの切り抜け方を語り合う