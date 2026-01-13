ツインズ一筋のバクストンがWBC米国代表に選出(C)Getty Images3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表にツインズのバイロン・バクストンが選出されたと報じられた。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る『MLB公式サイト』は「彼にとって今回がWBC初出場となる」と伝え、32歳の外野手は、米国代表として名を連ねる豪華なスター軍団に加わることになる。すで