最強のWBC米国代表にまたも“大物” ツインズ一筋の「154億円男」が参戦 昨季35発でシルバースラッガー賞受賞
ツインズ一筋のバクストンがWBC米国代表に選出(C)Getty Images
3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表にツインズのバイロン・バクストンが選出されたと報じられた。
【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る
『MLB公式サイト』は「彼にとって今回がWBC初出場となる」と伝え、32歳の外野手は、米国代表として名を連ねる豪華なスター軍団に加わることになる。
すでに米国代表への出場を表明しているスター選手には、アーロン・ジャッジ、ガナー・ヘンダーソン、コービン・キャロル、カイル・シュワバー、タリク・スクバル、ポール・スキーンズ、メイソン・ミラーらが含まれている。
ツインズ一筋のバクストンは2021年に7年総額1億ドル（約154億円）の契約を結んでいる。昨季は126試合で打率.264、ともに自己最多となる35本塁打、83打点をマークすると、自身初となるシルバースラッガー賞を受賞している。
第4回大会以来の世界一を目指す米国が最強のメンバーを揃え、日本の前に立ちはだかる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。