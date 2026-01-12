旅行や出張でホテルに泊まった際、忘れ物をしてしまい、困った経験はありませんか。ホテルの客室内でよく見つかる忘れ物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】「えっ…」これがホテルの客室内でよく見つかる“忘れ物”です！公式TikTokアカウントが公開した動画では、スタッフが、客室内でよく見つかる忘れ物として「眼鏡」「充電器」「イヤホン」「スマホ」など