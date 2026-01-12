関東各地で11日から山火事が発生し、現在も消火活動が続いています。神奈川県秦野市の塔ノ岳への登山ルートにある山小屋で11日、山火事が発生し、24時間以上がたったいまも延焼が続いています。消防によりますと、12日午前7時半ごろから消火活動を再開し、今後、自衛隊のヘリコプターなどでも放水が行われる予定だということです。これまでに少なくとも3000平方メートルが焼失し、鎮火のメドはたっていません。また、群馬県桐生市