横浜市で2015年、男が同意の上で女性＝当時（22）＝を殺害したとされる承諾殺人事件を巡り、神奈川県警が当時、自殺と判断していた問題で、県警の今村剛本部長は24日の定例記者会見で「（女性の）家族に申し訳ない。県警として大変重く受け止めている」と述べた。県警は23日、捜査が不十分で事件性を見抜けなかったとし、遺族に謝罪したことを明らかにした。事案に関する内部調査を終えたとした上で、公判中であることを理由に