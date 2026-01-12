私はミレイです。夫のハルキとは知人の紹介で結婚しました。夫は「仕事一筋でとても堅実な人」と言われていて、私もそんな真面目な性格に惹かれてゴールインしたのです。そんなある日、2才年下の妹モエが結婚することになりました。両親や私はもちろん、みんな祝福モード！私たち夫婦も両家顔合わせの場に呼んでもらえたので、ハルキと一緒に出向きました。結婚相手のカナトさんがどんな方なのか、とても楽しみにしていたのです