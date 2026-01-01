µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ä¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û¤ª¤è¤½£¹£´²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£·¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Æþ¤Ã¤Æ