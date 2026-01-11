開始早々の乱闘騒ぎコワモテの喧嘩自慢と人気ラッパーたちが大挙して襲来――！！昨年末、大阪堺市のイベント会場が異様な熱気に包まれていた。HIPHOPと格闘技を組み合わせた実験的イベント『MURDERATION』が開催されていたのだ。「親和性は高いが正式には交わってこなかった２つのカルチャーを融合させる」というのがイベントの狙い。主催者は人気ラッパーの漢 a.k.a. GAMI（47）と、格闘家でWBF世界ヘビー級王者の高橋知哉（38）