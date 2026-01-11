食楽web 日本からの直行便もあり、リピーターも多い韓国・チェジュ島。美しい海や火山が生み出した雄大な自然に加え、フォトスポットや可愛いカフェが点在し、観光そのものを楽しみに訪れる人も増えています。 そんなチェジュ島を訪れたら、ぜひチェックしたいのが“ここならでは”のお土産。 今回は、定番からご当地感たっぷりのアイテムまで、チェジュ島で買いたいお土産を5つご紹介します。 『HERSHEY’S』の「