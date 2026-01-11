食楽web

日本からの直行便もあり、リピーターも多い韓国・チェジュ島。美しい海や火山が生み出した雄大な自然に加え、フォトスポットや可愛いカフェが点在し、観光そのものを楽しみに訪れる人も増えています。

そんなチェジュ島を訪れたら、ぜひチェックしたいのが“ここならでは”のお土産。

今回は、定番からご当地感たっぷりのアイテムまで、チェジュ島で買いたいお土産を5つご紹介します。

『HERSHEY’S』の「ショコラワッフル」

島内の至るところで販売されている、済州みかんを使った『HERSHEY’S』の「ショコラワッフル」。チョコレートのコクに、みかんの爽やかな香りと酸味が重なり、軽やかな味わいに仕上がっています。

ほどよいサイズ感で持ち帰りやすく、職場や友人へのお土産にもぴったり。また、チェジュ島では果実100％の搾りたてみかんジュースもよく見かけるので、滞在中にぜひ味わってみてください。

コンビニ限定のご当地ポテトチップス

［食楽web］

チェジュ島のコンビニは、実はお土産の宝庫。中でも注目したいのが、ご当地フレーバーのポテトチップスです。夜、ホテルでお酒のおともに……と手に取ったはずが、つい止まらなくなるおいしさ。軽くてかさばらないため、スーツケースの隙間にも入れやすく、お土産としても重宝します。

韓国コスメのフェイスパック

韓国といえば、やはりコスメ。チェジュ島内のドラッグストアでは、フェイスパックを中心にお得な価格で購入できます。種類がとにかく豊富なので、ばらまき用のお土産にもおすすめ。価格以上の満足感があり、「もらって嬉しい」定番アイテムです。

みかんカチューシャ

名産地らしく、チェジュ島では“みかんモチーフ”の雑貨が豊富。なかでも意外な実力を発揮してくれるのが、みかんのカチューシャです。見た目はシンプルながら、さっと付けるだけで髪が驚くほどまとまり、移動中にも便利。滞在中に愛用する人も多く、主張しすぎない差し色として、気分を上げてくれるアイテムです。

著者も滞在中に愛用しました！

チェジュ産の韓国のり

韓国旅行の定番土産といえば、韓国のり。チェジュ島では、済州島産の岩海苔を使った、こだわりの韓国のりが揃います。ごま油や菜種油、唐辛子油で焼き上げ、天日焼き塩で味付けしたものなど種類もさまざま。食べ比べながら、お気に入りを見つけるのも旅の楽しみです。

観光やグルメだけでなく、お土産選びも旅の大切な思い出。チェジュ島ならではのアイテムを選べば、帰国後も旅の余韻を楽しめます。

（撮影・文◎加藤朋子）