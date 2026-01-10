日本とインドの両政府は、重要鉱物や半導体など戦略物資のサプライチェーン（供給網）強靱（きょうじん）化などを図るため、経済安全保障を巡る民間の対話枠組みを設置する方針を固めた。茂木外相が１５日から訪印し、外相会談で一致する。重要鉱物などの輸出規制を強める中国への依存を減らし、経済的威圧に対抗する態勢作りを進める。複数の日本政府関係者が明らかにした。新設するのは、「日印民間経済安全保障対話」で、初