三山凌輝の元婚約者で、YouTuberのRちゃんが、1月3日に放送された『占い師頂上決戦！的中王2026』（中京テレビ）に出演。同日、番組放送に先駆けて、「中京テレビ広報」の公式Xで自身の出演を宣伝、そのショート動画がXにアップされたが、彼女の見た目に“違和感”を指摘する声が多くあがっている。「1月8日、あるユーザーが、Rちゃんが番宣するショート動画とともに《無加工カメラで撮影されたRちゃん、顔の所々に違和感を覚え