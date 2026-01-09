【ヨドバシ・ドット・コム：ポケカ「拡張パック ムニキスゼロ」抽選販売】 抽選期間：1月13日11時～1月14日10時59分 当選発表：1月14日18時ごろ 注文期限：1月15日23時59分まで ヨドバシカメラの通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ」の抽選販売が1月13日11時から実施される。抽選期