ヨドバシカメラの通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて、TCG「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック ムニキスゼロ」の抽選販売が1月13日11時から実施される。抽選期間は1月14日10時59分まで。

本抽選販売は、通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」会員であること、2024年1月9日から2026年1月8日の期間に、ヨドバシ・ドット・コムにて購入履歴のあるユーザー（無料の電子書籍など、無料の商品のみの購入分は除く）か、ヨドバシカメラ店舗で購入履歴があり、2026年1月8日までにポイント共通化済みのユーザーが参加することができる。なお、条件未達のユーザーも応募ができるが、抽選の対象外となる。

当選発表は1月14日18時ごろに行なわれる予定で、購入期限は1月15日23時59分までとなっている。

□ヨドバシ・ドット・コム「拡張パック ムニキスゼロ」抽選販売のページ