何時間寝るのがベストか。睡眠というと真っ先にこのテーマが話題となるが、「それ以前」の大問題が……。一日のうち約3分の1を過ごす寝床。その状況によって睡眠の質は大きく左右される。掛け布団、枕、そしてマットレス。寝具による「最強快眠術」を解説。＊＊＊【写真を見る】現代人におすすめの枕の形状は？まだ起床時間ではないのに寒くて起きてしまった。もっとギリギリまで布団の中でまどろんでいたかったのに……。