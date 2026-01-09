名車の系譜を継ぐFRスポーツカーを一般初公開！2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」において、トヨタのモータースポーツ活動を担う「GAZOO Racing」は次世代フラッグシップスポーツカー「GR GT」を一般向けに初公開しました。同車は、2025年12月に世界初公開自体はすでに行われていたものの、一般ユーザーが実車を間近で目にするのは今回が初めてとなります。【画像】